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MİT aranan FETÖ mensubunu Azerbaycan'da yakaladı

MİT tarafından yakalanan FETÖ mensubu öğretmen Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildi.

3. Sayfa / 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:12
MİT aranan FETÖ mensubunu Azerbaycan'da yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'cü öğretmen Mehmet Gelen Azerbaycan'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden MİT, hakkında arama kararı bulunan Gelen'i takibe aldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan Gelen'in sahte pasaportla Belarus'a girmeye çalışırken yakalandığı belirlendi. MİT Başkanlığı, Belarus'un yasal işlemlerden sonra Azerbaycan'a iade ettiği FETÖ'cü öğretmen Gelen'i başarılı bir operasyonla yakaladı.

'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye götürüldü. Kaynak : AA

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