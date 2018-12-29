Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan son bilgilere göre Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından felaketten sonra bölgede tsunami yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.



Geçtiğimiz hafta Endonezya'da meydana gelen tsunami sonucu 430 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaynak : İHA

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