Hükümet tuz miktarını düşürmek için düğmeye bastı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesinde multidisipliner bir yaklaşım benimsediklerini, toplumda tuz tüketimin kademeli olarak önerilen seviyelere düşürülmesini hedeflediklerini belirtti. Tuz tüketimini düşürmek için gıda sektörü ile birlikte tuz azaltma yol haritasını oluşturduklarını hatırlatan Koca buna göre, ambalajlı gıdalarda 22 kategoride tuz miktarının kademeli olarak azaltılacağını söyledi.



BELGE VERİLECEK



Benzer bir uygulamayı lokantalar ve toplu yemek hizmeti veren yerlerlerde de hayata geçireceklerini dile getiren Koca, Milliyet'ten Aykut Yılmaz'a şöyle konuştu:



“Başta tuz olmak üzere, yemeklerimizde sağlık açısından fazla tüketimi olumsuz etkilere yol açan tuz, yağ, şeker gibi maddelerin azaltılması için yeni bir protokol hazırlıyoruz. Yeni protokolü, bu sektörü temsil eden derneklerle imzalayacağız. Protokol ile, ‘Aşırı tuz kullanımını azaltan işletme', ‘Aşırı yağ, şeker, enerji kullanımı kullanımını azaltan ve trans yağ kullanmayan işletme' belgeleri verilecek. Sağlık Bakanlığı olarak ülkenin sağlıklı geleceğine inanan, bu konuda ortak hareket etmeye hazır tüm paydaşlar ile birlikte bu hedefe kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz.”



EKMEKTEKİ TUZ YÜZDE 25 AZALTILDI



2011'den bu yana, “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı İşbirliği Platformu” kapsamında hayata geçirilen tuz azaltma programı ile Türkiye'de tuz tüketimi kişi başı 10 gramın altına düştü. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği miktar ise bunun yarısı, yani kişi başı günlük 5 gram. Program kapsamında bugüne kadar yapılanlar şu şekilde:



- Ekmekteki tuz oranı yüzde 25 azaltıldı. 100 gramda tuz miktarı 2 gramdan 1,5 grama düşürüldü.



- Pastırmadaki tuz oranı, 100 gram kuru malzemede 8.5 gramdan 7 grama düşürüldü.



- Kırmızı biberdeki tuz oranı yüzde 22 azaltıldı. 100 gramda tuz miktarı 9 gramdan 7 grama düşürüldü.



- Domates salçasındaki tuz miktarı yüzde 64 azaltıldı. 100 gramda tuz miktarı 14 gramdan 5 grama düşürüldü.



- Zeytindeki tuz oranı yüzde 50 azaltıldı. Maksimum düzey yüzde 8 ile sınırlandırıldı.



- Peynirdeki tuz oranı yüzde 35 ile yüzde 61 oranında (peynir çeşitlerine göre oran değişiyor) azaltıldı.



- Farklı peynir türlerine bağlı olarak 100 gramdaki maksimum tuz miktarının 3 ile 7,5 gram arasında olması şartı getirildi.





