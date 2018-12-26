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Rekor bilet satışı

Gazeteci Özay Şendir, Nimet Abla gişesinden bir kişinin 30 bin adet bilet aldığını yazdı.

Güncel / 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:17
Rekor bilet satışı

Yeni yıl yaklaşırken, yılbaşı özel çekilişinde verilecek büyük ikramiye vatandaşın hayallerini süslüyor.

İstanbul'daki ünlü bilet satış gişesi Nimet Abla önünde ise umut kuyruğu uzayıp gidiyor.

REKOR SATIŞ

Binlerce kişi biletlere hücum ederken Gazeteci Özay Şendir'in köşesinde yazdığı yazı herkesi şaşırttı.

Şendir, Nimet Abla gişesinden bir kişiye 30 bin adet bilet satıldığını yazdı.

Nimet Abla yetkilileriyle bir görüşme yaptığını yazan Şendir, şu bilgileri aktardı;

Bu sene de Nimet Abla gişesine ilgi çok fazla ya, radyo programımda bir şirket yetkilisine bağlandım telefonla.

Kuyruğu sordum, yurt dışından hangi ülkelere bilet satışı olduğunu, internet üzerinden satılan biletleri de ekledim sorularıma.

Sonra tek başına en büyük bilet satışını sormak geldi aklıma, iyi ki de sormuşum.

Tam 30 bin adet milli piyango bileti satın almış bir vatandaşımız.

Ayıp değil ya, canlı yayında hesapladım, hepsi çeyrek bilet olsa tam 525 bin TL ediyor değeri.

Sonra düşündüm, sadece piyango biletine harcayacak 525 bin TL parası olan birinin acaba serveti ne kadardır diye...

Çeyrek bilete ikramiye isabet etse kazanılacak rakam, 17.5 milyon TL.

Bir işe 525 bin TL yatırıp, bir ay sonra 17.5 milyon TL kazanmak imkansız ama piyango söz konusu olduğunda bir ihtimal, bir umut yok değil.

İsteyen bir, isteyen 30 bin bilet satın alır, kimsenin laf etmeye hakkı yok elbette.

Ancak, “Umut fakirin ekmeği, ye Memet ye” lafı var ya, nedense hep o mısra geliyor aklıma...




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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