Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında karar

Bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle haklarında darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde çıkan haberlerin ardından soruşturma açılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, polis eşliğinde getirildikleri adliyede ifade verdi. İki isim ifadeleri sonrası adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Akpınar ve Gezen'in adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.