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Gri listedeki terörist teslim oldu

Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan ve 300 bin lira ödülle aranan PKK'lı terörist Adnan Sav, Şırnak'ta teslim oldu.

Güncel / 23 Aralık 2018 Pazar 22:34
Gri listedeki terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

HABUR KARA HUDUT KAPISI'NA TESLİM OLDU

Açıklamada, “Diyarbakır ili Lice ilçesinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak/Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Terör Aranalar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Adnan Sav isimli şahıs bugün Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur” denildi.





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