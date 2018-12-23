Gri listedeki terörist teslim oldu

Aranan Terörist Listesi'nde "gri kategori"de yer alan ve 300 bin lira ödülle aranan PKK'lı terörist Adnan Sav, Şırnak'ta teslim oldu.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.
HABUR KARA HUDUT KAPISI'NA TESLİM OLDU
Açıklamada, “Diyarbakır ili Lice ilçesinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak/Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve Terör Aranalar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Adnan Sav isimli şahıs bugün Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur” denildi.