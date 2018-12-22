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Uzmanlara göre Bitcoin balonu patladı

Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesinden, 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar gerilediği belirten Siber Güvenlik Uzmanı Vahap Eren, gerçekleşen bu düşüşün en önemli nedenlerinden birinin Bitcoin’in siber güvenlik riskleri barındırması olduğunu söyledi.

Ekonomi / 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:08
Uzmanlara göre Bitcoin balonu patladı

Bitcoin, 20 bin dolar seviyesinden, 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Finans ve İdare Komisyonu (SEC), ETF'leri onaylamamasının ana nedenleri arasında ise siber güvenlik riskleri yer aldığı belirten Siber Güvenlik Uzmanı Vahap Eren, 'Yine bu yılın başında Coincheck borsası hacklenip, 400 milyon dolar değerine NEM çalınmıştı. 2018 yılında birçok hack olayı yaşandı; bu hacklemelerin 1 milyar doların üstünde olduğu sanılıyor. Kripto paraların kişisel ya da borsalarda bulunan cüzdanlarda depolanması birçok riskleri beraberinde getiriyor ve bu riskler günden güne daha da büyüyor. Her ne kadar borsalar çift faktörlü doğrulamalar, güvenlik sıkılaştırıcı tedbirler almış olsa da, hacklenme olaylarının yüzde 80'ni kişisel verilerin hacklenmesinden çok borsa ya da cüzdanlarda bulunan güvenlik zafiyetleri nedeniyle oluşmakta' diye konuştu.

Eren, 'Bitcoin'in dünyaya çok ciddi bir teknoloji kazandırdığı görmezden gelinemeyecek bir gerçeklik. Bu teknolojinin adı ise Block Chain yani blok zinciri teknolojisi. Bitcoin balonu patlamış olsun ya da olmasın, bitcoin ve diğer merkezsiz kripto para birimlerinin ortaya çıkmasını sağlayan Block Chain teknolojisidir. Belki de insanlık var olduğu sürece varlığını sürdürecek' dedi.

İllegal eylemler kripto para ile gerçekleştiriliyor

https://siberguvenlik.net.tr adlı sitede yapılan bir araştırmaya göre, kripto paraların kullanım alanının günden güne Deep Web'te daha da büyüdüğünü ve birçok illegal eylemin kripto paralar üzerinden gerçekleştirildiği ortaya koyduğunu ifade eden Eren, 'Riskler olduğu sürece hükumetler ve otoriteler tarafından kısa ve orta vadede güvenilir bir para birimi olarak görülmesi, pek de mümkün görünmemekte. Buna ek olarak siyasi birçok riski de beraberinde getirmektedir. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen birçok yıkıcı siyasi eylemin kripto paralar ile finanse edildiği biliniyor. 2015'li yıllara kadar Bitcoin dendiğinde akla gelen ilk şey, illegal işler için kullanılan bir para birimi şeklindeydi. Şimdiler de her ne kadar bu imajını düzeltmiş olsa da, illegal faaliyetlerdeki kullanım oranı yadsınamayacak seviyelerde' diye konuştu.

Hacklenmeye karşı alınan tedbirlerin garantisi yok

Kripto paralar hakkında; asılsız haberler ve ünlü kişilerin ağzından çıkmış gibi gösterilen olumlu ya da olumsuz haberlerin yayılarak, değerleme ve değersizleştirme şeklinde birçok manipülasyonun yapıldığı ifade eden Eren, 'Her şeyi bir kenara koyduğunuzda, kripto para borsaları, hacklenmiş olarak gösterilip cüzdanların boşaltılmayacağının da bir garantisi yok. Sistemde kasıtlı olarak bırakılan bir güvenlik zafiyeti nedeniyle tüm paralarınız bir anda ortadan kaybolabilir. Borsa kurucuları da sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını ileri sürüp, hackerların saldırısına uğradıklarını iddia edebilirler. Muhakkak gelecekte bu riskler minimize edilebilir ve kripto paralar ciddi değerler kazanabilir; ancak önümüzde bunca risk varken yakın zamanda bunu beklemek biraz iyimser olacaktır' şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

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