Erdoğan'dan gençlere önemli tavsiyeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulunda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Sizler bizim iftihar kaynağımızsınız. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Biz TÜGVA'dan Asım'ın nesli kıratında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz.



2053 ve 2071 vizyonlarını sizlere emanet ediyorum



Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere (gençlere) emanet ediyorum.

Devletimizi, cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyeye getirdik.



Bizler millet olarak daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan, sahiplendiğimiz misyonu sınırlandırmamış olmamızdır.



Coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor.



Gençlere tavsiyeler



Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum.

Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, daha sonra ayrı ayrı yenmeye çalış. Sabırsızlanma, yol al fakat acele etme.



Öğrendiklerinizi arkadaşlarınla müzakere, hatta münakaşa et ki zekan gelişsin. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından söyleme.

Kaynak : AA

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