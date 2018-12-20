Putin: ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair emare yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum." ifadelerini kullandı.



Putin, şöyle devam etti:



"ABD’nin Suriye’den çekildiğine yönelik henüz bir emare görmedik."



Suriye anayasa komitesinin kurulması için ellerinden gelene yaptıklarını belirten Putin, "İstanbul zirvesinde Türkiye, Almanya ve Fransa ile birlikte aldığımız karar doğrultusunda Suriye anayasa komitesinin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.