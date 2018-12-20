USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,02 - 6,03

Anadolu Üniversitesinde 'Korkma' tiyatrosu

Ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy’u canlandırdığı ’Korkma’ isimli tiyatro gösterisiyle Anadolu Üniversitesinde sevenleri ile buluştu.

Kültür-Sanat / 20 Aralık 2018 Perşembe 10:52
Anadolu Üniversitesinde 'Korkma' tiyatrosu

Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Okuyanları ve Mezunları Eğitim-Kültür Vakfı (AÇÖV) tarafından düzenlendi.

Ahmet Yenilmez tarafından yazılan ve oynanan tek kişilik gösteri, Atatürk Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Dönem dönem izleyicilerle sohbet havasında geçen oyunda Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yenilmez, Milli Şair'in şiirlerinden de mısraları seslendirdi. Oyun sonunda performansı ile beğeni toplayan Yenilmez, izleyicilerden büyük alkış aldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Anadolu ÜniversitesiAhmet YenilmezKültür SanatAtatürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı