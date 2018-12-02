MHP'den istifa eden Kocamaz yeniden aday

İçel Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'İçel'e yapacak daha çok işimiz var' sloganıyla ilçelerde yapılan hizmet ve temel atma törenleri programı kapsamında Mut ilçesinde yapımı tamamlanan projeler için tören düzenlendi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, törendeki konuşmasında, kente büyük hizmetler yaptıklarını belirtti.



İçel ve Tarsus ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı görevi yaptığını kaydeden Kocamaz, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde vatandaşların oyuna talip olduğunu dile getirdi.



Kocamaz, MHP'den bir süre önce istifa ettiğini anımsatarak, 'İçel kontenjan istemiyor demiştik. İçel iyi bir araştırmayla adaylarının İçel'den olmasını talep ediyor demiştik. Ama halkı bir kenara iterek, halka sormadan, halka rağmen siyaset yapmaya çalıştığınızda halk da tavrını koyuyor ve girdiğiniz seçim hüsranla sonuçlanabiliyor.' ifadesini kullandı.



Yerel seçimlerde tekrar aday olacağını açıklayan Kocamaz, şöyle konuştu:



'İçel'in her tarafında insanlar bize yapılan bu uygulamanın bir haksızlık olduğunu ifade ediyor. Hangi siyasi partiden olursa olsun bizimle yol yürüyeceğini ve mutlaka bir şekilde aday olmak mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyor. Elbette büyük mücadeleler içerisinden geçmiş, hatta şu an kurşunlardan, bombalardan kurtulduğu için uzatmaları oynayan bir kardeşiniz olarak böyle bir haksızlığı, vefasızlığı hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bizimle yola çıkan arkadaşlarımızı öksüz bırakmamak ve onların ısrarlarının sonucunda yeniden aday olarak İçel'e hizmet startını verdiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Aslında yapılan bu hareket sadece bana değil 1994'ten bu yana bizimle yol yürüyen, bize güvenen ve İçel'i birlikte yönetelim, birlikte büyütelim anlayışıyla yola çıktığımız tüm İçellilere yapılmış bir harekettir. Dolayısıyla ben bütün İçelli hemşehrilerimi, İçel tarihinde ilk defa bir yürük çocuğunun İçel Büyükşehir Belediyesi'nde yönetime gelmesine rahatsız olanlara karşı birlik ve beraberliğe davet ediyorum.'



Kocamaz, MHP'den yeniden aday gösterilmemiş, 20 Kasım 2018'de düzenlediği basın toplantısında da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.



Kaynak : AA

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