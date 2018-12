Emniyet harekete geçti

Trafik polislerinin ceza yazdığı sırada sinir krizi geçirip çığlık atan ve bu videosu sosyal medyada olan olan öğretim görevlisi Özlem Atan Tarlacı, harekete geçti. Tarlacı, itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görüntülerin servis edilmesiyle ilgili müfettiş atandığını duyurdu.



İstanbul Fatih'e bağlı Ayvansaray Caddesi'nde 1 Kasım Günü saat 10.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri iddiaya telefonla konuşan bir araç sürücüsünü durdurdu. Araç sürücüsü Özlem Atan Tarlacı'ya polis ekipleri uygulama yaparken, bir polis memuru ise o anları görüntüledi. Kendisinin görüntülendiğini fark eden Özlem Atan Tarlacı ise sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı.







SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ



Bir polis memurunun 'Lan bağırmayın, hanımefendi' denilerek tepki gösterdiği Dr. Tarlacı'nın görüntüleri polis memuru tarafından an be an kaydedilerek sosyal medyaya servis edildi. Olayın haber olmasının ardından bir açıklama yapan Tarlacı, polis ekiplerinin ehliyeti kırık olduğu için ceza yazdığını o anların bir polis tarafından kayda alınması nedeniyle de sinir krizi geçirerek bağırdığını aktardı.



Olayla ilgili İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Özlem Atan Tarlacı'ya seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan ve emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandığı ifade edildi.







EMNİYETTEN YAPILAN AÇIKLAMA:



'Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından 01.11.2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi Balat Hastanesi önü Eyüp İlçesi istikameti üzerinde yapılan denetimlerde sürücü Özlem Atan T. sevk ve idaresindeki araç, sürücüsü seyir halinde cep telefonu ile konuştuğundan dolayı durdurulmuş, yapılan denetim ve kontroller sonucunda sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve aracının fenni muayenesi bulunmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış olup, sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı herhangi bir işlem yapılmamıştır.'



Açıklamada, 'Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenilmiş, konu tetkik edilmektedir' denildi.



