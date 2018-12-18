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Murat Özdemir'in eşi ve kızı da...

Katıldığı TV programından diskalifiye edilen Murat Özdemir’in sosyal medya hesabından paylaştığı Papağana işkence görüntüleri sonrası bir tepki de Ünlü sanatçı Ömür Gedik’ten geldi. Ömür Gedik, “Ciddi anlamda tedavi olması gereken hasta ruhlu bir adam. Dışarı çıkmaması gereken bir insan” dedi.

3. Sayfa / 18 Aralık 2018 Salı 01:43
Murat Özdemir'in eşi ve kızı da...
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Katıldığı TV programından diskalifiye edilen Murat Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence görüntüleri sonrası bir tepki de ünlü sanatçı Ömür Gedik'ten geldi. Murat Özdemir'in gözaltına alındığı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelen şarkıcı Ömür Gedik Karakol önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı Ömür Gedik, “ Az önce tekrar karakola getirildi.

Muayeneye gitmiş. Yarın savcılık kararı bekleniyor. Savcı tutuklanması gerektiğini söylerse buradan direk nezarete gidecek. Bence de gitmesi gerekiyor. Ciddi anlamda tedavi olması gereken hasta ruhlu bir adam. Dışarı çıkmaması gereken bir insan. Papağan içerİde az önce yanındaydım. Yanına biri girdiğinde bile o kadar korkmuş ki nasıl bir işkence gördüğünü tahmin edersiniz. Çok korkmuş bağırıyor. Şimdi veteriner bekleniyor. Bizlerde hayvan severler olarak burada kuşun durumunun iyi olduğunu sahiplenmesini istiyoruz. Biz kuşu almak adına dernek olarak başvurumuzu yaptık. Bu kuşun zaten Türkiye'ye sokulması da yasak. Sonuçta beslenmesine izin verilen bir cins değil. Yabani hayatta olması gereken bir cins olduğundan muhtemelen bakanlık el koyacak. Onların himayesinde olacak. Şuanda en önemli olan buradan sağlıklı bir şekilde çıkması. Ayağının kırık olduğu söyleniyor. Çok bağırıyor içeride. Çok yazık. Bu tip insanların meşhur olması, sonra meşhur olmak için bu tip işkencelerle gündeme gelmeye çalışması. Olan yine masumlara oluyor” dedi.

‘Eşi ve Kızı da tehlikede'

Eşi ve kızının da tehlikede olduğunu kaydeden Ömür Gedik “ Bu adamın bence eşi ve kızı da tehlikede. Bu hayvan içeride çok korkmuş. Bir kedisi olduğunu öğrendik o da kaçmış sanırım. Umarım tekrar evine gidince bu kediye aynı işkenceleri yapmaz. Çok üzücü bir durum. Biz en azından hayvan severler olarak papağanın emin ellerde olduğundan emin olmak için bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Murat Özdemir'den papağana işkence Kaynak : İHA

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