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Son 1 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iç güvenlik operasyonlarında 1 hafta içerisinde 1'i sözde üst düzey 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:30
Son 1 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı


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