İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis tanıdık çıktı!

O polislerden H.Y. aslında kamuoyunun yakından tanıdığı biri... H.Y., Temmuz 2011'de İzmir Karabağlar Polis Merkezi'nde, Fevziye Cengiz'i yanındaki 2 memurla darbeden kişiydi. Yıllar sonra H.Y. bu sefer rüşvet operasyonunda gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta aynı binada bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne baskın yaparak H.Y. ve M.D. adlı iki polis memurunu gözaltına aldı. İddia ise gözaltına aldıkları aranan iki kardeşten 1 milyon TL rüşvet alıp bırakmalarıydı. Bir süre sonra tekrar aynı kardeşlerden para isteyen iki polis memuru, yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Tutuklanan polislerden biri aslında kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olayda da yer almıştı. 17 Temmuz 2011'de İzmir Karabağlar'daki müzikhollere yönelik denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, götürüldüğü polis merkezinde 3 polis memuru tarafından darbedilmişti.



O güne ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. Cengiz'in şikayeti üzerine 3 polis memuru da kendilerine mukavemette bulunduğu için Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Yargılama sonrasında mahkeme 2015 yılında kararını açıklayarak, Fevziye Cengiz'i, “polise hakaret ettiği' iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra da bu cezayı günlüğü 20 TL'den 8 bin 840 TL adli para cezasına çevirip bu para cezasını da 24 eşit taksitte ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler B.S. ve H.Y.'yi de, Cengiz'i dövmelerini “basit yaralama' kapsamında görmüştü.







Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi yapan mahkeme sonuç olarak iki polisi, 1 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum ederek bu cezaları da ertelememişti.



İşte o polislerden H.Y., 7 yıl sonra bu sefer rüşvetten ortaya çıktı. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan H.Y. ve yanında bulunan M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

