USD (Alış - Satış) : 5,37 - 5,38 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

KOBİ'lere teknoloji ürünlerini kiralama hizmeti

Teknosa, KOBİ’lere sabit ücretli taksit seçenekleri ile teknoloji ihtiyaçlarını kiralama yoluyla satın alma imkanı sunuyor.

Teknoloji / 14 Aralık 2018 Cuma 10:20
KOBİ'lere teknoloji ürünlerini kiralama hizmeti

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, KOBİ'lere sabit ücretli taksit seçenekleri ile teknoloji ihtiyaçlarını kiralama yoluyla satın alma imkanı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, KOBİ'lere, farklı ölçekteki işletmelere ve meslek gruplarına ödeme kolaylığı sağlayacak yeni bir hizmet başlatıyor.

Teknosa'nın uluslararası kiralama şirketi GRENKE iş birliğiyle sunduğu teknoloji ürünleri kiralama hizmeti, işletmelere dosya masrafsız, 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle elektronik ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor. Bu hizmet kapsamında 20 bin TL'ye kadar olan işletme taleplerine de 1 gün içinde yanıt veriliyor.

KOBİ'ler ve meslek grupları, cep telefonundan güvenlik kamerasına, dizüstü bilgisayardan beyaz eşyaya ve televizyona kadar geniş yelpazede ürün seçeneklerinde Teknosa'nın kiralama hizmetinden faydalanabiliyor. Böylelikle sermayelerini daha iyi yönetip, işleri için farklı yatırımlara odaklanabiliyor.

Teknosa, KOBİ'ler için çok özel ödeme avantajıyla, aralık ayında geçerli bir kampanya da başlatıyor. Kampanya kapsamında doktor, avukat, veteriner, eczacı ve noter gibi meslek grupları ay sonuna kadar Samsung Note 9 akıllı telefona 24 ay taksit avantajıyla ayda KDV dahil 299 TL'ye sahip olabilecek.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

SamsungSabancı HoldingTeknolojiUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı