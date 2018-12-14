FETÖ'cü askerler çözülmedi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından YPG/PKK'ya karşı operasyonlar başladı.



Sınırımızda bulunan terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar döneminde Gazeteci Murat Kelkitlioğlu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



'BEDELİNİ AĞIR ÖDEMEMİZE NEDEN OLABİLİR'



Kelkitlioğlu, TSK'nın içindeki FETÖ yapılanmasının tamamen çözülmediğine dikkat çekerken ' Hani ünlü bir film vardı, dağ başında nöbet tutan askerine ne diyordu komutan; “Uyursan ölürsün!”... 15 Temmuz göstermiştir ki, FETÖ karşısında bırakın ‘uykuyu', hafif bir ‘iç geçmişliği' bile ağır bedeller ödememize neden olabilir...' diye yazdı.



'YA İKİNCİ İHTİMAL GEÇERLİYSE'



Görüştüğü üst düzey bir yetkilinin uyarılarını paylaşan Kelkitlioğlu 'Görüştüğüm üst düzey bir isim de bu oranın düşüklüğüne dikkat çekiyor; “Tam anlamıyla çözülmüş değiller, üstelik müebbetle ya da onlarca yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına rağmen böyleler...” “Ya örgütle olan bağları çok kuvvetli, ya da bekledikleri bir şey var!” İnsanın aklına bu iki ihtimalden başkası gelmiyor... Peki ya ikinci ihtimal geçerliyse!' ifadelerini kullandı.



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