YPG'ye olası operasyonun detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'ye yapılacak operasyonun bir kaç güne başlayacağını açıklamasının ardından, TSK'nın nasıl bir taktik izleyeceği merak konusu oldu.



ÖNCELİK ARAP NÜFUSLU BÖLGELERDE



Gazete Muharrem Sarıkaya, TSK'nın Arap nüfus yoğunluklu bölgelere öncelik verdiğini yazarken 'Fırat Kalkanı bölgesinden 1200 Özgür Suriye Savaşçısını çekti ve Tal Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale'ye yerleştirdi. Bununla kalmadı, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Rasulayn'ın (Ras Al-Ayn/Sere Kaniye) tam karşısında yer alan Ceylanpınar bölgesine de TSK yoğun birlik takviyesi yaptı. Sınırın sıfır noktasındaki Tal Abyad'ın özelliği, PYD'nin hakim olmasından önce Arap nüfusun bu kentlerde yaşıyor olması ve ÖSO'ya sıcak bakması' ifadelerini kullandı.



KANTONLARIN KOPARILMASI



TSK'nın öncelikli hedefinin YPG'nin elindeki kanton bölgelerini bölmek olduğunu belirten Sarıkaya 'TSK'nın bu iki noktadan girmesinin hepsinden çok daha ileri bir başka anlamı daha var. O da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Afrin'in, Kobani kantonundan koparılması gibi; bu iki bölgeden yapılacak operasyon da Kobani'yi doğudaki Cezire kantonundan koparmış olacak. Tam anlamıyla devletleşme hareketine büyük bir kama sokacak; Türkiye'nin Suriye sahasındaki hakimiyetini artırırken, YPG bütünlüğünü parçalamış olacak… Rakka'ya kadar da coğrafi üstünlüğü ele geçirecek…Peki ABD güçleri daha önce olduğu gibi karşısına çıkarsa... Ankara operasyonu açıklayarak göstere göstere yapmasının gerisinde de bu yatıyor. Tal Abyad ve Resulayn bölgesinde ABD'nin üssü ve yoğun askeri varlığı bulunmuyor, bu da TSK'nın elini rahatlatan bir başka unsur olarak görülüyor.'diye yazdı.



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