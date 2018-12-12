İsrail askerlerinin vurduğu 5 yaşındaki çocuk şehit oldu

Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında İsrail işgaline karşı sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri esnasında İsrail askerleri tarafından vurulan 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cuma günü Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kentinin doğu sınırında barışçıl gösterilerde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ahmed Ebu Abid'in hayatını kaybettiği duyurdu.



Filistinliler, Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze - İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında eylemler düzenliyor. Gösterilerde 220 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 21 binden fazla kişinin de yaralandığı biliniyor. Kaynak : İHA

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