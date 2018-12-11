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Sınıfta bıçaklı kavga

Samsun’da özel bir okulun sınıfında bıçaklı saldırıya uğrayan lise son sınıf öğrencisi kanlar içinde kalarak hastanelik oldu.

3. Sayfa / 11 Aralık 2018 Salı 15:33
Sınıfta bıçaklı kavga
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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde bulunan özel bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki T.Ş.S., okuldaki sınıfın içinde aynı sınıfta okuyan bir öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağında yaklaşık 15 santim kesi meydana gelen T.Ş.S., kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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112 Acil Servis


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