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Pınar Altuğ'dan eleştirilere yanıt!

Pınar Altuğ, Altın Kelebek ödülünü almasını eleştiren takipçisine cevap verdi.

Televizyon / 11 Aralık 2018 Salı 15:42
Pınar Altuğ'dan eleştirilere yanıt!

Geçtiğimiz gün 45.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu" ödülü Pınar Altuğ'a verildi. Sosyal medya hesabından ödülle bir kareyi paylaşan Pınar Altuğ'a çok sayıda tebrik mesajı geldi. Ancak bir takipçisi oyuncuyu sert bir dille eleştirdi.

Pınar Altuğ ise takipçisine şu şekilde yanıt verdi:

Utanmak? 17 senedir siz beğenseniz de beğenmeseniz de Türkiye'nin en kıymetli dizilerinden hatta efsanesinde rol alıyorum, ben bununla gurur duyarım!

Pınar AltuğTürkiyeAltın Kelebek Ödülleri


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