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Noel pazarına silahlı saldırı: 2 ölü 11 yaralı

Fransa'da Noel pazarına yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Dünya / 11 Aralık 2018 Salı 23:58
Noel pazarına silahlı saldırı: 2 ölü 11 yaralı

Reuters 'in bildirdiğine göre, Fransa'nın Strasburg kentinin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah sesleri duyuldu.

Meydana gelen saldırıda 2 kişi ölürken 11 kişi de yaralandı. Olayın gerçekleştiği Strasburg'un Noel pazarı, her yıl dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçinin geldiği bir yer olma özelliğini taşıyor.

Olayın ayrıntılarını açıklamayan yetkililer, Twitter'den halkı sakin olmaya ve bazı söylentileri yaymama çağrısı yaptı. Diğer yandan, Figaro gazetesi, saldırıyı otomatik silahla ateş açan bir adamın gerçekleştirdiğini duyurdu.

France Info, polisin olay yerinde bulunan insanları tahliye ettiğini bildirdi.

Yerel yetkililerin "olayın sürdüğünü" açıkladığı, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermezken, saldırganın kaçtığı iddia edildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, Strasburg'da kamu güvenliğini tehlikeye atan bir olay yaşandığı açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Strasburg'da ciddi bir kamu güvenliği olayı yaşanıyor. Strasburg sakinlerinin evlerinde kalmalarını istiyoruz. Gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Yetkililerin talimatlarına uyunuz" denildi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medyadan, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği bilgisini paylaştı.

MACRON TOPLANTISINI YARIDA KESTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olay nedeniyle Elysee Sarayı'ndaki toplantısını yarıda kestiği kaydedildi.

Bu arada, Strasburg'da bulunan Avrupa Parlamentosunun güvenlik sebebiyle sıkı korumaya alındığı ifade edildi.

İçişleri BakanlığıEmmanuel MacronAvrupaTwitterElysee Sarayı


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