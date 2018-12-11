USD (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Sıcak Haber : Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin saati belli oldu!..

Instagram'a yeni özellik

Instagram'a çok seveceğiniz sesli mesajlaşma özelliği nihayet geldi.

Teknoloji / 11 Aralık 2018 Salı 16:45
Instagram'a yeni özellik

İlk başta saf bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkan Instagram, daha sonra birçok güncelleme ile sadece fotoğraf paylaşım uygulaması olmaktan çıktı. Mesajlaşma uygulamalarının popüler olmasından sonra Instagram, uygulamaya bir de sohbet özelliği eklemişti.

SESLİ MESAJLAR
Şimdi ise Instagram, telsiz tarzı sesli mesajlar göndermenize olanak tanıyan yeni özelliğini yayınladı. Sesli mesaj göndermek için herhangi bir sohbeti açın ve ekranın altındaki metin kutusunun yanında yer alan mikrofon düğmesine basılı tutarak konuşun. Konuşmanız bitince mikrofonu bırakarak mesajınızı anında gönderin. Parmağınızı metin kutusunun sol tarafına kaydırarak sesli mesajı göndermeden silebilirsiniz.

SON SÜRÜM GEREKİYOR
Facebook mesajlaşma, Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat gibi sosyal medya devlerine baktığımızda bu özelliğin zaten var olduğunu görüyoruz. Instagram rakiplerine göre biraz geç kalsa da, yine de birçok kullanıcı bu özelliği beğenmiş durumda. Bu özelliği kullanabilmek için Instagram'ı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor.

Sosyal MedyaInstagramFacebook


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı