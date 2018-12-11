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DHBT soru ve cevapları yayımlandı

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

Eğitim / 11 Aralık 2018 Salı 12:14
DHBT soru ve cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 9 Aralık'ta yapılan 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS DHBT adayları, 10 gün boşunca 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında bulunuldu. Kaynak : AA

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