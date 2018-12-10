Kız arkadaşını öldürüp...

Edinilen bilgilere göre, R.A. kendisinden ayrılmak isteyen Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Ş.B. ile gece saatlerinde Mustafapaşa köyü yakınlarından Damsa barajında buluştu. Kız arkadaşı Ş.B. ile burada tartışan R.A., aracının içinde bulunan tüfekle kız arkadaşını vurarak öldürmesinin ardından intihar etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, R.A. ve Ş.B.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : İHA

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