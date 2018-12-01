Ticaret Bakanı Pekcan: Kasımda ihracat rekoru kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Kasımda ihracatımız yüzde 9,49 artışla 15 milyar 532 milyon dolar oldu ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştı.' dedi.



Pekcan, 'Son 12 aylık ihracatımız yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu.' ifadelerini kullandı.