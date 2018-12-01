İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Beylikdüzü'ndeki uyuşturucu operasyonununda, 17 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir adreste uyuşturucu imal edilerek piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, İran uyruklu 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.



Adreste yapılan aramada, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 16 kilo sıvı metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kaynak : AA

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