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İbrahim Sadri'den Yahya Kemal şiirleri

Türk edebiyatının usta ismi Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60’ncı yılında şair İbrahim Sadri’nin şiir dinletisi ile Esenler’de anıldı.

Kültür-Sanat / 09 Kasım 2018 Cuma 14:53
İbrahim Sadri'den Yahya Kemal şiirleri

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, usta şair-yazar Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatının 60'ncı yılına özel anma programı düzenledi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda Şair İbrahim Sadri, Yahya Kemal'in Türk edebiyatına damga vuran şiirlerini seslendirdi.

Şiirin büyük ustalarından Yahya Kemal Beyatlı'nın tıpkı Necip Fazıl Kısakürek gibi Türk şiirinin artistik şairlerinden olduğunu söyleyen Sadri, 'Bu isimlere artistik şair dememin sebebi, öyle dizeler yazmışlar ki edebi niteliği oldukça yüksek. Divan şiiriyle, aruzla yazmıştır neredeyse şiirlerinin tamamını. Giyim kuşamıyla da biraz artistik bir adammış Yahya Kemal. Memleketini seven, bu toprağın geleneğine, değerlerine kıymet veren bir şair. Geriye çok güzel şiirler bırakmıştır' dedi.

Sevilen şiirleriyle anıldı

Gecede Yahya Kemal'in 'Bir Başka Tepeden', 'Sessiz Gemi' ve 'Dönülmez Akşamın Ufkundayız' gibi sevilen şiirlerini okuyan Sadri'ye, sanatçı Kubilay Doğan da Yahya Kemal'in şiirlerinden bestelenmiş şarkıları seslendirerek eşlik etti. Kaynak : İHA

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