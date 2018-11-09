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Doların hakimiyeti bitecek

Dünyanın en büyük varlık yönetim firması BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, ABD dolarının küresel rezerv para statüsünün sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

Ekonomi / 09 Kasım 2018 Cuma 09:29
Doların hakimiyeti bitecek

Singapur'da düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşan Fink, ABD Federal Hükümeti'nin ağır borç yükü altında olduğuna ve faizlerin yükseldiğine dikkat çekerek bu durumda daha önce ABD'ye borç verenlerin yavaş yavaş ortadan kaybolacağını ifade etti. Fink konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Sorun şu ki çok büyük açıklarımız var. Ancak şu anda dünya çapında bize borç verenlerle kavga ediyoruz. Genellikle kreditörlerinizle kavga etmenin sonu pek iyi olmaz. Amerika'nın açıklarının yüzde 40'ı dışardan finanse ediliyor. Başka hiçbir ülke bu ayrıcalığa sahip değil.'

Yaklaşık 6,4 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock'ın CEO'su Fink, borç ve faiz artışlarının devamı halinde hisse senedi piyasalarının da hasar görmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. King, 'Artan açıklar nedeniyle borcumuz da yükselecek ve yatırımcılar daha çok faiz talep edecek' diye konuştu.

ABD açıklarının kapatılması için satılan hazine borç senetlerinin (bonu-tahvil) en büyük yatırımcıları arasında Çin ve Japonya yer alıyor.

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