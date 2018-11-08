USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunmalı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili "Ezan Arapça okunmalı, biz toplumun değerlerine saygı gösteririz." dedi.

Güncel / 08 Kasım 2018 Perşembe 22:07
Kemal Kılıçdaroğlu: Ezan Arapça okunmalı

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Öztürk Yılmaz, ezanın Türkçe okunması gerektiğini söylemiş ve bugün parti disiplin kuruluna sevk edilmişti.

KILIÇDAROĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Abdülkadir Selvi'ye şu açıklamayı yaptı: "Arapça ezan, Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun; ezanın İslam'ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her yerinde ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur, ezan okunduğunda saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerin saygı gösteririz. "

İslamKemal KılıçdaroğluÖztürk Yılmaz


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı