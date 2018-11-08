Bakan müjdeyi verdi: 2 yıl boyunca 150 TL yardım

510 AİLEYE ADLİ İŞLEM



Bakan Selçuk "Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık" şeklinde konuştu.



PRİM DESTEĞİ DEVAM EDECEK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK prim desteği 2019'da da devam edecek." açıklamasında bulundu.



200 TL'YE KADAR ELEKTRİK DESTEĞİ



Bakan Selçuk, ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan hastalar için aylık 200 TL'ye kadar elektrik yardımı yapılacağını söyledi.