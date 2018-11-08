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Bakan müjdeyi verdi: 2 yıl boyunca 150 TL yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikiz ya da üçüz doğumlarda ailelere maddi yardımda bulunulacağını açıkladı. Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi.

Ekonomi / 08 Kasım 2018 Perşembe 10:59
Bakan müjdeyi verdi: 2 yıl boyunca 150 TL yardım

510 AİLEYE ADLİ İŞLEM

Bakan Selçuk "Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık" şeklinde konuştu.

PRİM DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK prim desteği 2019'da da devam edecek." açıklamasında bulundu.

200 TL'YE KADAR ELEKTRİK DESTEĞİ

Bakan Selçuk, ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan hastalar için aylık 200 TL'ye kadar elektrik yardımı yapılacağını söyledi.

Sosyal HizmetlerZehra Zümrüt Selçuk


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