Atatürk'ü müzikle anlatacaklar

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, çocukluğundan son nefesine kadar yaşadıklarını konu alan 'Sensin Atatürk' senfonisiyle anılacak.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 10 Kasım'da Ata'yı anmak için proje geliştirerek, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş ile görüştü.



Taviş de Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar yaşadıklarını anlatan 55 dakikalık 'Sensin Atatürk' adlı senfonik eseri hazırladı.



Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Türkan Başyiğit'in danışmanlığında hazırlanan senfoninin anlatıcılığını da sanatçı Altuğ Dilmaç üstlendi.



Yokluktan gelen bir liderin farklı yönlerini anlatan 'Sensin Atatürk' adlı senfonik eserin dünya prömiyeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Bale Bölümü Şan Korosu eşliğinde 10 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



- 'Amacımız, eseri gelecek kuşaklara aktarmak'



İZDSO Müdür Yardımcısı Hande Taban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün en büyük hedeflerinden birinin de kültür sanat alanında gelişim olduğunu hatırlatarak, ufuk açıcı projelere imza atmaya çalıştıklarını belirtti.



'Amacımız eseri gelecek kuşaklara aktarmak.' diyen Taban, eseri dünya prömiyerini yaptıktan sonra uluslararası sanat organizasyonlarında da tanıtmayı planladıklarını söyledi.



Tolga Taviş de eserin hem adının hem de içeriğinin ezber bozmaya yönelik olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:



'Sahne oyunu şeklinde tasarlanmış bir eser, arka fonda senfonik müzik var. Yaklaşık 55 dakikalık bir müzikle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Eserin hareket noktası ise Atatürk'ün yüce bir insan olmaktan öte hepimiz gibi ölümlü bir insan olması. Onun erdemlerine hepimizin ulaşabileceğini, en azından bu yolda yürüyebileceğimizi anlatmak istiyoruz. Seyircimiz 10 Kasım'da gelecek kuşaklara aktarılacak bir eserin doğumuna tanık olacak. Dünya prömiyerimiz halka açık ve ücretsiz sahnelenecek.'



- 'Bazen Atatürk'ün yanında bazen değil...'



Eserin tarih danışmanlığını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Türkan Başyiğit müzikle Atatürk'ü anlatmanın heyecan verici olduğuna işaret ederek, 'Klasik Atatürk herkesin bildiği bir dahi, lider ama onun dışında imkansızlıklardan imkan yaratan biri var. Sürprizlerle dolu bir eser oldu. Örneğin 'Kemal' adını öğretmeni ile karışmasın diye değil, matematikteki başarısı nedeniyle alıyor. Bunları da eserde anlatıyoruz.' diye konuştu.



Anlatıcı Altuğ Dilmaç da Büyük Önder'in ne yapmak istediğini gençlere aktarmayı hedeflediklerini söyleyerek, 'Bu proje çok önemli. Eserde bir adam konuşuyor, kim bu adam... Bazen Atatürk'ün yanında, bazen değil... O şekilde anlatıyor, 'Atatürk sizsiniz, Atatürk biziz' diyor. Ulaşılamaz diye düşünülen erdemlerin ulaşılabilir erdemler olduğunu ve cesaret gerektirdiğini dile getiriyoruz.' dedi.



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Müdürü Mustafa Bayık ise kurumun 10. yılı etkinlikleri kapsamında, İZDSO'ya ve 'Sensin Atatürk' adlı eserin dünya prömiyerine 10 Kasım saat 20.30'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Kaynak : AA

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