Afrika'nın geleceğine eğitim katkısı

ERSİN TURAN - Afrika kıtasından gelerek Karabük'te üniversite eğitimi gören yaklaşık 2 bin öğrenci, mezun olduktan sonra dönecekleri ülkelerinin geleceğinde edindikleri bilgi birikimi doğrultusunda söz sahibi olmayı amaçlıyor. Afrika ülkelerindeki gençler, Türkiye'de eğitim alarak ülkelerindeki sorunları çözüme kavuşturmayı hayal ediyor.



Son yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyaset, ticaret, ekonomi, kültür, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda anlaşmalar yapılırken, Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından da eğitim alanında birçok anlaşma ve protokol imzalanıyor.



Afrika ülkelerindeki gençlere büyük önem veren KBÜ'de, 2018-2019 akademik yılında ağırlıklı olarak mühendislik bölümlerinde 26 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin Afrikalı öğrenci, hem geleceklerini inşa etmeyi hem de Türkiye ile Afrika arasında köprü vazifesi görmeyi hedefliyor.



- 'En fazla öğrencimiz Çad'dan'



KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası öğrencilerin çok tercih ettiği bir ülke durumunda olduğunu söyledi.



Polat, Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin sayısının dikkati çektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika kıtasına önem vermesinin de uluslararası öğrencilere kucak açmalarına etken olduğunu kaydetti.



Karabük Üniversitesi olarak 26 Afrika ülkesinden 2 bine yakın öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Polat, 'Özellikle ilgilendiğimiz bazı ülkeler var. Bunlar Çad, Somali, Cibuti, Mısır, Libya gibi ülkeler. En fazla öğrencimiz Çad'dan geliyor. Çad'dan yaklaşık 700 civarında öğrenci var. İlgi alanlarımızdan biri Çad bölgesi çünkü Çad'ın başkenti Encemine ile kardeş şehir konumundayız. Güzel ilişkiler kurduk.' diye konuştu.



Öğrencilerin KBÜ tarafından söz konusu ülkelerde yapılan sınavla okula alındığını, öğrencileri rastgele bölümlere yerleştirmediklerini aktaran Polat, şöyle devam etti:



'Kendi tercihleri çok önemli. Kendilerine 10 farklı tercih hakkı sunuyoruz. Bu bölümlerden birisine yerleştiriyoruz. Afrika'dan gelen öğrencileri kendi ülkelerinde ihtiyaç olan bölümleri özellikle dikkate alarak yerleştiriyoruz. Çad'dan gelen öğrencileri, mühendislik ve sağlık bilimlerine daha fazla yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında işletme, uluslararası ilişkiler gibi bölümlere çok fazla talep var.'



Polat, bu öğrencilerin gelecekte Türkiye ile Afrika arasında önemli bir bağ oluşturacağını vurgulayarak, 'Bundan belki 10-15 sene sonra Karabük Üniversitesi'nden veya Türkiye'nin değişik yerlerindeki üniversitelerden mezun olmuş öğrencilerin, ülkelerinde çok güzel yerlere geleceğini ve Türkiye ile hem kültürel hem de ticari bağlar oluşturacağını düşünmekteyiz.' dedi.



- 'Kimse dil ve ırk ayrımı yapmıyor'



KBÜ Makine Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Çadlı İbrahim Mahamat Bachar, 2 ay önce geldiği Karabük'ün, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere yakın olmasından ve insanların samimi davranışlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ülkesinde mühendislik ve sağlık bölümlerinden mezun olan insanlara büyük ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bachar, 'Bu nedenle bu bölümlerden birini seçtim.' dedi.



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Somalili Nasra Ali ise Türkiye'ye daha iyi bir eğitim almak için geldiğini kaydetti.



Karabük'e 2 ay önce geldiğini aktaran Ali, 'Çevremdeki insanlar, Karabük Üniversitesi'nin de buradaki insanların da iyi olduğunu söyledi. Dedikleri gibi çıktı. Burayı çok beğendim, insanlar çok cana yakın. Kimse dil ve ırk ayrımı yapmıyor.' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA

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