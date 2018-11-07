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Şüpheli paketten çiçek çıktı

Gaziosmanpaşa’da bir iş yerinin yanına bırakılarak korkuya neden olan şüpheli kutu polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının müdahale ettiği kutudan çiçek çıktı.

3. Sayfa / 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:06
Şüpheli paketten çiçek çıktı
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Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle Mahallesi 547/1 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakınında özel bir hastane olan iş yerinin duvar dibine şüpheli bir kutu bırakıldı. Vatandaşların şüpheli kutuyu fark etmesiyle olay polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli pakete müdahale için bomba imha uzmanı talep edildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli kutuyu kontrol etti. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları önünde kontrol edilen kutudan çiçek çıktı. Vatandaşlar, bomba sandıkları paketten çiçek çıktığını görünce rahat bir nefes aldı.

Polis ekipleri ve bomba imha uzmanının bölgeden ayrılmasıyla olay yeri normale dönerken, meraklı vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştı. Kaynak : İHA

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