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İngiltere'den 1 milyon turist

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen, “2019 rezervasyonlarında artış yüzde 25. Bu da 1 milyon İngiliz turiste hazırlıklı olmamız gerektiğine işaret ediyor” dedi.

Yaşam / 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:15
İngiltere'den 1 milyon turist

Londra'da 5-7 Kasım arasında düzenlenen turizm fuarı World Travel Market'de Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Türkiye'den çok sayıda otel ve acente temsilcisinin olduğunu söyleyen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen, İngiliz turistlerin Türkiye ilgisinin çok fazla olduğunu belirterek “Özlemiş olduğumuz yüksek taleple karşılaşmak oldukça memnuniyet verici” dedi.

“Artış yüzde 25”

2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'ye giriş yapan İngiliz turist sayılarının 350'şer bin olduğunu 2018'de ise 650 bin rakamının görüldüğünü dile getiren Birgen, “2019 turizm sezonu için şimdiden gerçekleşen rezervasyonlara göre artış yüzde 25 olarak görünüyor. Bu da 1 milyon İngiliz turiste hazırlıklı olmamız gerektiğine işaret ediyor.” Kaynak : İHA

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