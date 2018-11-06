İzmir'de 2 yaşındaki öğrenciye darp iddiası

Anne Duygu A. yanına gelen kızının 'yarı baygın' baktığını ifade ederek şunları söyledi:
'Eşim kızımı okuldan alıp yanıma getirdiğinde yarı baygın bakıyordu. Ona sarılarak 'Okulun nasıl geçti, öğretmenin sana ne dedi?' diye sorduğumda 'Beni dövdü.' dedi. 'Nasıl dövdü?' dedim. Başıma vurarak ve kendi saçını çekerek gösterdi. Saçı dağınıktı, yolunmuş gibiydi. Yanıma geldiğinde alnında morluk, başının sol tarafında şişlik vardı. O gece uyuyamadı, kendi kendine sayıkladı, 'Yapma, vurma, dövme
.' diye. Ertesi gün Çiğli
Bölge Eğitim Hastanesine götürdük, darp raporu aldık.'
Duygu A, darp raporuyla Çiğli Polis Merkezi
Amirliğine giderek okulun kurucusu S.K. ve çocuğunun öğretmeni Ö.H'den şikayetçi olduklarını söyledi.
Baba Eray A. (30) da cuma günü kızını okuldan almak için gittiğinde eşinin şüpheleri nedeniyle kamera
kayıtlarını görmek istediğini, ancak kayıtların gösterilmediğini öne sürdü.
Kızının yanına geldiğinde ağladığını, sebebi sorduğunda bir cevap alamadığını belirten Eray A. 'Ne gerekiyorsa yapacağız. Biz çocuklarımızı ne şartlarda büyütüyoruz. Emniyetle görüştük, kamera
kayıtlarını alacaklarını söyledi.' diye konuştu.
Okulun kurucu S.K. ise öğrenciye şiddet uygulanmadığını savunarak iddiayı reddetti.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
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