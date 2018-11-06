İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Bedirhan Abo öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle 'Kırmızı Kategori'de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edildi.