USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Memur ve emekliye ek zam imkanı

Memur, memur emeklisi ve sözleşmesi personele ekim ayı itibariyle 8 puanın üzerinde enflasyon farkı zammı imkanı doğdu.

Ekonomi / 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:34
Memur ve emekliye ek zam imkanı

Ekim ayında TÜFE artış oranını yüzde 2,67 olarak açıklandı. Ekim sonu itibariyle yıllık TÜFE artış oranı, yüzde 25,24'e yükseldi.

Temmuz-ekim dönemindeki TÜFE artışı ise yüzde 12'yi aştı.

Böylece temmuz ayında yüzde 3,5 oranında zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 8 puanın üstünde bir enflasyon farkı zammı imkanı doğdu.

Enflasyon farkı zammında kesin oran, aralık ayı enflasyonu ile belirlenecek.

Enflasyon FarkıMemurMemur EmeklisiSözleşmeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı