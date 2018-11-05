Memur ve emekliye ek zam imkanı

Ekim ayında TÜFE artış oranını yüzde 2,67 olarak açıklandı. Ekim sonu itibariyle yıllık TÜFE artış oranı, yüzde 25,24'e yükseldi.



Temmuz-ekim dönemindeki TÜFE artışı ise yüzde 12'yi aştı.



Böylece temmuz ayında yüzde 3,5 oranında zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 8 puanın üstünde bir enflasyon farkı zammı imkanı doğdu.



Enflasyon farkı zammında kesin oran, aralık ayı enflasyonu ile belirlenecek.