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Dolar 3 ayın en düşük seviyesinde

ABD'nin İran ambargosundan muaf tutulacak 8 ülke arasında Türkiye'nin de olduğunu açıklamasının ardından dolar hızla düşüşe geçti. Gün içerisinde 5.47 seviyelerine kadar çıkan dolar açıklama sonrasında uzun bir aranın ardından ilk kez 5.39 seviyelerine kadar geriledi.

Ekonomi / 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:04
Dolar 3 ayın en düşük seviyesinde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran'a yönelik yaptırımların ikinci bölümüne ilişkin listeyi açıkladı.

Pompeo yaptığı açıklamada 50 İran Bankası, İran Hava Yolları,İran atom enerjisi ve 23 iştiraki ile 700'den fazla iranlıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Pompeo açıklamasında yaptırımlardan muaf tutulacak 8 ülkeyi de açıkladı. İran yaptırımlarından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke muaf tutulacak.

Diğer 7 ülke ise şöyle; Hindistan, Çin, Tayvan, Japonya, Güney Kore, İtalya ve Yunanistan.



5.39'a geriledi
Pompeo'nun muaf tutulacak ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu açıklaması piyasaları da hareketlendirdi. Gün içerisinde 5.47 seviyelerine kadar çıkan dolar açıklama sonrasında 5.39 seviyelerine doğru hızla geriledi. Euro ise 6.14 seviyelerini gördü.

Dolar KuruDolar ve EuroDolarTürkiyeDışişleri Bakanı


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