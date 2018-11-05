ABD, İran yaptırımları ile ilgili detayları açıkladı!

ABD'den İran'a yaptırımlar resmen bugün itibarıyla başladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile yaptırımlar ilan edilirken Dışişleri bakanı Mike Pompeo yaptırım kapsamlarını açıkladı.



12 MADDEYİ KAPSIYOR

Mike Pompeo'nun yaptığı resmi açıklama ile yaptırımların kapsamı duyuruldu. buna göre taşımacılık sektöründen enerji alanına kadar her konuda kapsamlı yaptırımlar getiren ABD, hedeflerinin İran'ın önlerini kesmek olduğunu duyurdu.



8 ÜLKE MUAF

Mike Pompeo Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin resmen bu yaptırımlardan muaf tutulduğunu duyurdu. Pompeo, Japonya, Güney Kore, Çin, Tayvan, Türkiye, Hindistan ve İtalya'nın muaf olan devletler olduğunu duyurdu.



YAPTIRIMLAR YENİDEN YÜRÜYLÜĞE GİRDİ

ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu. İran Gemicilik ve Enerji sektöründeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı. 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı yaptırım listesine alındı.



AVRUPA'DA YAPTIRIMA DAHİL OLACAK

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pompeo ayrıca halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını, İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğunu ve tarihin en kapsamlı yaptırımları olduğunu belirtti.



AB konusunda da açıklama yapan İran'ın, yaptırımlar konusunun AB'yi de kapsadığı belirtilirken, yasağa uyumaması durumunda karşılık verileceği belirtildi.

