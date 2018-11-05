İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 143 operasyon yapılarak, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 740 terör (PKK/KCK 189, SOL 16, DEAŞ 30, FETÖ/PDY 505), 3 bin 698 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 139 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 577 kişi gözaltına alındı. Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Turuncu kategoride aranan ’Fırat Çeli’ kod adlı Selim Demiroğlu, Gri kategoride aranan ’Baran’ kod adlı İlyas Karakoç adlı teröristin de bulunduğu 2’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildi.



Yapılan operasyonlar sonucunda, Muş, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Osmaniye, Van, Trabzon, Batman, Hakkari illerinde 38 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi.



22’si ağır ve uzun namlulu (11 M-16/M-4, 1 roketatar, 10 Kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 29 silah, 42 adet el bombası, 895 kilogram patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 746 adet muhtelif mühimmat da ele geçirildi.



SON AYLARDAKİ EN YÜKSEK YAKALAMA MİKTARI



Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 589 operasyonda; son aylardaki en yüksek yakalama miktarı olan 5 bin 731 kilogram esrar, 265 kilogram eroin, 11 kilogram kokain, 2 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 kilogram metamfetamin, 3 milyon 126 bin 20 adet captagon, 2 bin 510 adet ekstasy, 36 adet sentetik ecza, bin 987 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 321 bin 657 paket kaçak sigara, 96 bin 24 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 698 şüpheli gözaltına alındı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE



Siber Suçlarla Mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 171 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı ev tespit edilen 142 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.



Düzensiz göçle mücadelede; 667’i denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 970 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 139 organizatör gözaltına alındı.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.