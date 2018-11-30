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Yalova'da 10 artçı deprem meydana geldi

Yalova'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilk 9 saatte 10 artçı deprem kaydedildi.

Yaşam / 30 Kasım 2018 Cuma 15:29
Yalova'da 10 artçı deprem meydana geldi

Yalova'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 10 artçı deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.36'da merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra ilk 9 saat içinde büyüklükleri 1,4 ile 2,5 arasında değişen 10 ayrı artçı depremin kaydedildiği bildirildi. Kaynak : AA

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