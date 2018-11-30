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Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranının yüzde 23,73 olarak tespit edildiğini duyurdu.

Ekonomi / 30 Kasım 2018 Cuma 08:45
Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu aktarıldı.

Buna göre, yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak tespit edildi. Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı da yüzde 23.73 artacak.
Kaynak : İHA

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