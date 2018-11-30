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Trump ile Selman’dan ‘arkadaşça’ görüşme

Suudi hükümetinin televizyon kanalı olan Al Arabiya'da Suudi Prens Selman ile ABD Başkanı Donald Trump arasında arkadaşça bir görüşme gerçekleştiği açıklandı.

Güncel / 30 Kasım 2018 Cuma 23:51
Trump ile Selman’dan ‘arkadaşça’ görüşme

G20 Liderler Zirvesi için Arjantin’in Buenos Aires şehrinde bulunan Suudi Prens Selman ve ABD Başkanı Trump arasında Kaşıkçı cinayeti sonrası yaşanan tartışmalara rağmen bir görüşme gerçekleşti.

Suudi Arabistan TV’si Al Arabiya’da yer alan haber göre, ikili arkadaşça bir görüşme yaptı. Televizyon kanalı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Trump ise görüşmeye ilişkin olarak, “Biz sadece karşılıklı şakalaştık. Aramızda bir görüşme olmadı” dedi.

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