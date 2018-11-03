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Otomobil bomba gibi patladı

Adıyaman’da seyir halinde alev alan otomobil bomba gibi patladı.

3. Sayfa / 03 Kasım 2018 Cumartesi 21:17
Otomobil bomba gibi patladı
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Olay, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Bilal Kirişçioğlu yönetimindeki 27 BP 803 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü otomobili yol kenarına park ederek, araçtan uzaklaştı.

Sürücünün uzaklaşmasının hemen ardından alev alan otomobil bomba gibi patladı. LPG'li olduğu öğrenilen aracın alevleri geceyi aydınlattı. Yol kenarında yanan otomobil nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri ulaşımı bir süre durdurdu. Besni Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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Yangına MüdahaleJandarmaAdıyaman Gölbaşı


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