Uludağ yeniden beyazlara büründü...

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da kar yağışı hem işletmecilerin, hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Aralık ayının ilk haftasında sezonu açacak olan otellerde, erken rezervasyonlar ile ön doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.



Uludağ'a yağan kar, hem işletmecileri, hem de tatilcileri sevindirdi. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı beyaz zirvede, işletmelerde son hazırlıklar da tamamladı. Yaz boyunca tadilatta olan oteller ve otellere ait pistler tamamlandı. Yeni sezonun Aralık ayının ilk haftasında başlayacağı bildirildi.



20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ, yerli ve yabancı konuklarını bekliyor.



Uludağ'a eğlenmeye gelen misafirler ise kartopu oynayarak karın tadını çıkarttı. Kaynak : İHA

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