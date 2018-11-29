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Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 29 Kasım 2018 Perşembe 14:10
Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan'ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor. Kaynak : İHA

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