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Başka kadınla basılınca darp etti!

Zonguldak'ta, bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K. (38), sevgilisi Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M. tarafından darp edildiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

3. Sayfa / 28 Kasım 2018 Çarşamba 21:37
Başka kadınla basılınca darp etti!

Olay, geçen Cumartesi günü İncivez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K., sevgilisi Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M.'yi evinde başka bir kadınla yakaladı. C.K. ve Ahmet M. arasında tartışma çıktı. Ahmet M., tartışma sırasında C.K.'yı darp etti. Polise gitmemesi için de tehdit etti. C.K., Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Hastaneden darp raporu alan C.K., polise verdiği ifadede şöyle dedi:

'Ahmet M. ile uzun süredir beraberiz. Daha önce bir tartışma yaşayıp bir süre ayrı kaldık, sonra tekrar barıştık. İlişkimiz uzun süre sorunsuz bir şekilde devam etti. 24 Kasım akşamı, evinin olduğu mahallede bir arkadaşımı ziyarete gittim. Geçerken ona da uğrayıp durumunu öğrenmek, hal ve hatırını sormak istedim. Kapıya geldiğimde içerden kadın sesleri ve kahkahalar geliyordu. Kapıyı çaldım, kapı açıldığında Ahmet üzerinde sadece atletle karşımdaydı. İçeri girmemi istemedi. Bu sefer ben bağırınca beni evin içine çekti ve kapıyı kapattı. 'Değer verdiğim bir arkadaşım, sandığın gibi değil' dedi. Ben de 'değer verdiğin arkadaşlarını atlet ile mi ağırlıyorsun diye sordum'. Ben bağırmaya devam edince tokat ve tekmelerle bana vurmaya başladı. Kafama sandalye ile vurdu. Kafama, gözüme vücudumun bir çok yerine darbe almışım. Evdeki diğer kadını görmemem için beni banyoya sürükledi. O kadın da ağlayarak kaçtı, seslerden onu anladım. Ne kadar vurdu hatırlamıyorum, kendime geldiğimde bitkin haldeydim.'

Okul müdürü Ahmet M. şikayetin ardından polise ifade verdi. Ahmet M., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

24 KasımGüvenlik GörevlisiMüdür YardımcısıPolis MerkeziAnadolu Lisesi


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