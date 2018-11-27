Kılıçdaroğlu'na sunulan İstanbul raporu

Yerel seçimler yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayının kim olacağı belirleme süreci devam ediyor.



Her geçen gün yeni isimler kulislerde dolaşırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na sunduğu rapor ortaya çıktı.



Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na sunduğu raporda aday profiliyle ilgili yer alan ifadeleri Sözcü yazarı Saygı Öztürk yazdı.



İşte o raporun detayları;



Yapılan araştırmalarda, vatandaşın nasıl bir belediye başkanı istediğinin de üzerinde önemle duruldu. Ortaya çıkan aday profilini Canan Kaftancıoğlu şöyle anlattı:



– Bir kere bütün İstanbul'u katarak söyleyeyim: İstanbul halkı yerel yöneticilerden kavga edeni istemiyor. Adayların oy isterken, kavga etmekten çok, neler yapacağını anlatmasını daha doğru buluyor.



– Adayın genç ya da yaşlı değil, orta yaşta olmasını istiyorlar.



– Bir kadın olarak bunu üzülerek söylüyorum ama adayın erkek olmasını öneriyorlar.



– Başkan adayının sorunları çözen, iş bitirici, halka yakın olmasını istiyorlar.



– Dine karşı yüzde 100 saygılı olmalı, dini siyaset aracı olarak kullanmamalı.



Seçimlerde hep “Hemşericilik” gündeme gelir. Artık hemşericilik kodları çalışmıyor. Kişinin nereli olmasından çok projeleri ve kişiliği öne çıkıyor. Hani, “İstanbul'da şu kadar Yozgatlı, şu kadar Sivaslı, Çankırılı var, o yüzden adayımız bu illerden birisi olsun” yaklaşımının geçerli olmadığı araştırma sonucu ortaya çıkıyor.



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