İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.



Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.



Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.



Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi.İstanbul Valisi Yerlikaya, '4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun.' dedi.Milli Savunma Bakanı Akar, olay yerinde incelemesinin ardından açıklama yaptı. Bakan Akar şunları söyledi:'Sabah saat 10.32'de eğitim amaçlı kalkan iki subay, iki astsubay ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetine başlamışlardır. Maalesef saat 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonra da bu kazanın meydana geldiği görülmüştür. Kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyatı yapılmaktadır. Şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş çabasına girmişlerdir. Bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden, anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişlerdir. Maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte.'